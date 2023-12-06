Чтобы узнать изменение количества просмотров и лайков на YouTube, не придётся обновлять страницу

Самый популярный в мире видеохостинг YouTube спустя более чем полтора десятилетия своего существования даёт ограниченную возможность в реальном времени узнавать изменение количества просмотров видеороликов и их лайков. Это означает, что когда вы смотрите видео, вы можете узнавать, как много людей смотрят его одновременно с вами, и сколько из них поставили лайки. Обновлять страницу для этого не потребуется.

Счётчики будут обновляться в фоновом режиме. Если вы перешли на другую вкладку в браузере или открыли другое мобильное приложение, при возвращении на YouTube вы увидите изменившиеся показатели, если число просмотров и лайков выросло.

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Это новшество понравилось не всем, что видно по форуму Reddit. Официальной возможности отключить изменение показателя счётчиков в реальном времени нет, но был обнаружен обходной путь для этого.

Впрочем, многие могут не столкнуться с изменениями счётчиков по той причине, что новая функциональность относится только к новым видеороликам на протяжении первых суток после их появления. Это относится лишь к малой части из бесконечного множества видео на YouTube.

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Также сервис готовится внедрять новые функции искусственного интеллекта для пользователей платного тарифа. Недавно была запущена функциональность «Спросить», где можно задавать ИИ вопросы относительно просмотренного видео. Также искусственный интеллект будет составлять краткое резюме видео и сводки комментариев.