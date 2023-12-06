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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Дебютный трейлер GTA 6 за сутки собрал свыше 90 миллионов просмотров на YouTube
Другие платформы, впрочем, не сильно отстают.

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Серия Grand Theft Auto является, пожалуй, самой известной среди видеоигр после разве что приключений итальянского водопроводчика по имени Марио: про компьютерные игры, в которых пользователи принимают роль, как бы это помягче сказать, маргинализированных социальных элементов, хоть краем уха слышали даже те, кто бесконечно далеки от данного сегмента развлечений. Поэтому когда Rockstar Games сутки назад представила премьерный трейлер Grand Theft Auto VI, логично было предположить, что его просмотрят десятки, а, может, и сотни миллионов человек.

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Прогноз сбылся с предсказуемой точностью: за первые сутки на одном только YouTube, который остаётся и будет и впредь основным видеохостингом в мире, дебютный видеоролик Grand Theft Auto VI собрал свыше 90 миллионов просмотров. Безусловно, один трейлер фанаты серии могли посмотреть и несколько раз, так что не стоит ставить знак равенства между «просмотры» и «люди», но в любом случае показатель внушительный.

Из дебютного видео мы узнали, что в новой части культовой серии игроки вернутся в обожаемый фанатами GTA вымышленный город Вайс-Сити, разве что временем действия будет современность, а не благословенные 1980-е. Возможно, именно этот факт сыграет с GTA 6 злую шутку, но Rockstar недвусмысленно намекает на то, что вложила в новинку огромные силы и ресурсы, так что проект в любом случае будет достоин того, чтобы с ним ознакомиться.

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Релиз состоится только в 2025 году, причём без указания конкретных полугодий, кварталов и уж тем более месяцев. На данном этапе известно только то, что Grand Theft Auto VI выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Что, конечно, странно, учитывая, что доля PC геймеров с момента выхода GTA 5 в мире значительно увеличилась.

#rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6 #gta vi #grand theft auto vi
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