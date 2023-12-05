Рынок флагманских смартфонов пополнился очередной модель OnePlus

После месяцев утечек информации состоялся анонс флагманского смартфона OnePlus 12, который приурочен к десятилетнему дню рождения первого аппарата этого производителя. Поначалу он будет продаваться в Китае.

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Потенциальных покупателей может порадовать возвращение беспроводной зарядки и более быстрого интерфейса USB. Внешний вид мало изменился по сравнению с OnePlus 11. По-прежнему с двух сторон применяется стекло с рамкой из металла посередине. Корпус защищен по стандарту IP65.

Как и положено современному флагманскому смартфону, он работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Применяется тип оперативной памяти LPDDR5x и тип хранилища UFS 4.0. Имеется испарительная камера площадью 9140 мм², способная охлаждать поверхность площадью 38547 мм².

Смартфон получил панель OLED производства BOE размером 6,82 дюйма с изгибами по сторонам. Разрешение у него 3168 x 1440, плотность пикселей 510 ppi, частота 1–120 Гц, поддержка 10-битного цвета, пиковая яркость 4500 нит и затемнение с ШИМ-управлением на частоте 2160 Гц.

Камеры здесь те же, что и в складном смартфоне OnePlus Open (Oppo Find N3). Основная камера на сенсоре Sony LYT-808 имеет разрешение 50 Мп и оптическую стабилизацию. Камера с сенсором OmniVision OV64B 64 Мп обладает 3-кратным перископическим зумом. Сверхширокоугольная камера Sony IMX581 48 Мп имеет автофокус. Разрешение передней камеры 32 Мп и все они поддерживают алгоритмы бренда Hasselblad.

Среди прочих характеристик отсек для двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GNSS, NFC и USB 3.2 Gen1. Имеется ползунок оповещений, инфракрасный датчик, линейны вибродвижок по оси X и два стереодинамика.

Работает аппарат на Android 14 с ColorOS 14. Ёмкость батареи составляет 5400 мАч, зарядка 100 Вт, 50 Вт и 10 Вт.

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Стоимость начинается от 4299 юаней за конфигурацию 12/256 ГБ и доходит до 5799 юаней за 24 ГБ/1 ТБ. Предлагаются чёрный, зелёный и белый цветовые варианты. Продажи стартуют 11 апреля.