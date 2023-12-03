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В будущий вторник состоится анонс долгожданного флагманского смартфона OnePlus 12. К настоящему времени уже есть возможность ознакомиться с его внешним видом и рядом характеристик. Президент компании Ли Цзе недавно сам опубликовал фотографии устройства. На китайском сайте Weibo пользователи также делятся изображениями этого смартфона. Одно из них позволило узнать предлагаемые объемы памяти и хранилища.
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OnePlus 12 будет представлен в трёх конфигурациях: 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 и 24 ГБ/1 ТБ. Можно будет выбирать из чёрного, белого и зелёного цветовых вариантов.
Размер экрана составит 6,82 дюйма, используется процессор Snapdragon 8 Gen 3. Разрешение передней камеры составляет 32 МП, основной задней - 50 МП. Также сзади есть камеры 48 МП и 64 МП. Устройство с модельным номером PJD110 работает на системе Android 14 с программной оболочкой ColorOS 14.
Новые фотографии знакомят с внешним видом белого и зелёного смартфона. По своему дизайну он похож на прошлогодний OnePlus 11, хотя кое-какие отличия имеются.
Модуль задних камер и вспышка располагаются на корпусе ниже прежнего. Здесь есть логотип бренда Hasselblad вместо OnePlus. Впервые предлагается телеобъектив с перископом, а светодиодная вспышка находится за пределами модуля камер.
Спереди рамки вокруг экрана стали более узкими, отверстие под переднюю камеру располагается по центру. Соотношение сторон экрана стало более широким. Наверху находится инфракрасный сенсор, а ползунок уведомлений переместили с правой стороны на левую.