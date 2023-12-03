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Появились фотографии OnePlus 12: до 24 ГБ и 1 ТБ
Стали известны конфигурации памяти OnePlus 12

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В будущий вторник состоится анонс долгожданного флагманского смартфона OnePlus 12. К настоящему времени уже есть возможность ознакомиться с его внешним видом и рядом характеристик. Президент компании Ли Цзе недавно сам опубликовал фотографии устройства. На китайском сайте Weibo пользователи также делятся изображениями этого смартфона. Одно из них позволило узнать предлагаемые объемы памяти и хранилища.

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OnePlus 12 будет представлен в трёх конфигурациях: 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 и 24 ГБ/1 ТБ. Можно будет выбирать из чёрного, белого и зелёного цветовых вариантов.

Размер экрана составит 6,82 дюйма, используется процессор Snapdragon 8 Gen 3. Разрешение передней камеры составляет 32 МП, основной задней - 50 МП. Также сзади есть камеры 48 МП и 64 МП. Устройство с модельным номером PJD110 работает на системе Android 14 с программной оболочкой ColorOS 14.

Новые фотографии знакомят с внешним видом белого и зелёного смартфона. По своему дизайну он похож на прошлогодний OnePlus 11, хотя кое-какие отличия имеются.

Модуль задних камер и вспышка располагаются на корпусе ниже прежнего. Здесь есть логотип бренда Hasselblad вместо OnePlus. Впервые предлагается телеобъектив с перископом, а светодиодная вспышка находится за пределами модуля камер.

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Спереди рамки вокруг экрана стали более узкими, отверстие под переднюю камеру располагается по центру. Соотношение сторон экрана стало более широким. Наверху находится инфракрасный сенсор, а ползунок уведомлений переместили с правой стороны на левую.

#смартфоны #oneplus
Источник: gizmochina.com
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