Новый OnePlus 12 будет иметь степень защиты от пыли и воды IP65, а также USB 3.2 Gen 1 для скорости передачи данных до 10 Гбит/с

Сегодня компания OnePlus поделилась некоторыми ключевыми особенностями своего будущего флагмана – OnePlus 12. Внешне смартфон выглядит очень привлекательно, а его характеристики и функционал, судя по полученной информации, кажутся безупречными.

Одной из ключевых особенностей OnePlus 12 станет функция защиты пыли и воды со степенью защиты IP65. Этот показатель хоть и не дотягивает до уровня пыле- и влагозащиты флагманских моделей на основе IP68, однако смартфон будет очень хорошо защищен от воды и брызг. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущей защитой IP64, и хочется надеяться, что будущие устройства компании продолжат эту тенденцию.

реклама



Второй ключевой особенностью OnePlus 12 будет наличие порта USB 3.2 Gen 1. Такой порт мы уже видели во многих флагманских моделях - он обеспечивает быструю передачу данных до 10 Гбит/сек при использовании соответствующего кабеля. Основываясь на той информации, которая сегодня известна, можно сделать вывод, что OnePlus 12 обещает стать одним из самых интересных устройств на рынке. Судя по всему, компания планирует предложить ряд топовых характеристик. Единственное, что может вызывать беспокойство, так это то, что такие характеристики могут привести к существенному повышению цены устройства.

Также недавно стало известно, что в смартфоне будет установлен экран с рекордной яркостью в 4500 nit, ультратонкий сканер отпечатков пальцев и первая в своем роде система охлаждения. Помимо этого, OnePlus 12 оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а также еще другими полезными опциями.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

OnePlus 12 будет представлен официально в Китае 5 декабря текущего года. Последует международный релиз устройства, который запланирован на январь 2024. Учитывая, что вся информация о смартфоне уже доступна широкому кругу пользователей, то все, что нам остается - это ждать официальной информации о его стоимости.