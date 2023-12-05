JPR говорит о восстановлении рынка видеокарт после ковида

Согласно статистике аналитической фирмы Jon Peddie Research, в третьем квартале поставки видеокарт выросли на 16,8% по сравнению со вторым кварталом. Способствовали этому главным образом видеокарты для персональных компьютеров. Это позволяет аналитикам заявить об окончательном восстановлении от ковидного спада, который длился на протяжении двух лет. Именно столько поставки видеокарт неизменно уменьшались.

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Сначала пандемия способствовала росту спроса на видеокарты и компьютеры, поскольку их наличие требовала работа и учёба из дома. Как следует закупившись, пользователи потеряли интерес к покупке новых моделей, и в 2021 году начался длительный спад. Во втором квартале нынешнего года случился некоторые подъём, но его долговечность не была гарантирована. Третий квартал вселяет в производителей больше оптимизма.

Статистика поставок охватывает дискретные видеокарты и встроенные в процессоры. И всё же, именно дискретные видеокарты стали локомотивом подъёма. Их производство выросло на 37,4%, чуть ли не вдвое больше среднего роста поставок видеокарт. Однако, в абсолютном выражении их по-прежнему намного меньше, чем встроенных графических процессоров.

Три ведущих игрока рынка нарастили свои поставки на двузначные значения. AMD увеличила поставки на 36,6%, Nvidia на 25,2%, а Intel на 10,4%. У AMD доля рынка выросла на 3%, Intel потеряла 4%.

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Аналитики предупреждают, что особо радоваться восстановлению продаж видеокарт не стоит. После каждого следующего кризиса происходит восстановление рынка, но не до прежних позиций. Продажи видеокарт сокращаются с 2014 года. Только в первом квартале 2021 года поставки были на уровне третьего квартала 2014 года. Сейчас, несмотря на рост, объём поставок не дотягивает до 2019 года.