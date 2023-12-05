Модель Turbo занимает два слота расширения.

Потребность в оборудовании для искусственного интеллекта (ИИ) растёт во всём мире, прикоснуться к новым технологическим достижениям может почти каждый, как на различных онлайн сервисах, так и локально на своём компьютере, при наличии должного оборудования, конечно же.

Обычным пользователям и небольшим компаниям приобрести профессиональные ускорители затруднительно, но для обучения и запуска не самых сложных моделей ИИ подходят даже потребительские видеокарты высокого класса. Это подстегнуло производителей видеокарт к созданию в новом поколении большего количества моделей с компактными двухслотовыми системами охлаждения, которые можно было бы использовать в вычислительных кластерах, как любительских, так и профессиональных. К числу этих производителей присоединяется компания ASUS с новой версией NVIDIA GeForce RTX 4070 под названием Turbo, сообщает Tom’s Hardware.

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В системе охлаждения ASUS Turbo GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X используется центробежный вентилятор, конструкция типична для подобных решений, бэкплейта нет. Для дополнительного питания на видеокарте предусмотрен 8-контактный разъём, а не 12+4-контактный 12VHPWR, что, судя по многочисленным новостям, гораздо надёжнее. Разъём питания выведен на торец для более удобного подключения кабелей в серверных стоечных корпусах. В длину видеокарта занимает 269 мм, рабочие частоты эталонные. В числе других особенностей, кронштейн из нержавеющей стали. Информации о ценах и доступности пока нет.