Он может возникнуть только из-за спроса на ИИ.

Биткоин в очередной раз продемонстрировал устойчивость, зарегистрировав за последнюю неделю рост примерно на 12% и преодолев сегодня порог в $42 000. Последний раз криптовалюта достигала такого денежного значения в апреле 2022 года. Согласно сообщениям, сегодняшний всплеск BTC можно объяснить двумя значимыми факторами: ростом уверенности в одобрении биржевого фонда биткоина (ETF) и ожиданием снижения процентных ставок в США.

К счастью, игровые GPU, похоже, защищены от скачков цен, наблюдавшихся ранее. Майнинг на видеокартах остается сравнительно невыгодным: на RTX 4090 можно заработать чуть больше $1 в день (после учета затрат на электроэнергию). Однако для достижения рентабельности при нынешних темпах потребуется несколько лет непрерывной добычи, чтобы выйти на чистую прибыль. Напротив, недавний рост цен на GPU связан с санкциями США в отношении процессоров искусственного интеллекта.

реклама

Не так давно мы могли наблюдать укрепление позиций биткоина, отмечая его 20-процентный рост в конце октября. С тех пор BTC не теряет своей динамики, и основной движущей силой являются ожидания, связанные с ETF.

Оптимизм в отношении ETF подкрепляется сообщениями о том, что на прошлой неделе представители SEC встретились с представителями Grayscale, BlackRock и Nasdaq. Кроме того, в служебной записке SEC говорится о рассмотрении возможности преобразования фонда Grayscale Bitcoin Trust в ETF, что ранее было заблокировано в августе.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На момент апреля 2022 года RTX 3090 стоила $1 770, RTX 3070 – $777, а RTX 3050 – $356. Теперь эти карты можно приобрести за $704, $279 и $169 соответственно. Сокращение масштабов майнинга на GPU сыграло решающую роль в изменении ценового ландшафта, поскольку биткоин и криптовалюты в целом сегодня добываются преимущественно на ASIC и специализированном кремнии.