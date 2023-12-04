И в некоторых других Chromium браузерах это тоже работает.

Google тестирует в веб-браузере Chrome вспомогательный инструмент, позволяющий быстро узнать потребление оперативной памяти каждой вкладкой — достаточно навести на неё курсор мыши. В тестовых сборках браузера на канале Canary функция уже доступна, включение её по умолчанию в стабильных выпусках ожидают в 2024 году, но самостоятельно сделать это можно уже сейчас, сообщает gHacks.

Чтобы познакомиться с новыми возможностями браузера необходимо переключить состояние chrome://flags/#memory-saver-memory-usage-in-hovercards в значение Enabled и перезапустить браузер. После этого Chrome должен сообщать во всплывающий при наведении карточке вкладки hovercard, сколько памяти она занимает. Это работает не только для веб-страниц, но и внутренних страниц браузера. Кроме этого, браузер должен сообщать пользователю во всплывающей карточке о работе функции «Экономия памяти», воспроизводится ли на вкладке аудио.

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Это удобный способ быстро найти некорректно работающие веб-сайты, достаточно последовательно навести курсор мыши на все открытые вкладки, чтобы найти ту, которая использует слишком много памяти.