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Gorovic
Genesis показала виртуальный гиперкар, который воплотится в реальность на выставке через неделю
Короткий тизерный ролик, созданный в Vision Gran Turismo, анонсирует показ автомобиля на выставке вначале декабря.

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Vision Gran Turismo, совместный проект автопроизводителей и компании PlayStation, стал источником вдохновения как для любителей игр, так и для автолюбителей. Эта инновационная среда, которая позволяет производителям проявить свои творческие способности, создавая виртуальные (и не только) автомобили специально для видеоигр Gran Turismo. Одной из последних работ стал Genesis Vision Gran Turismo и новый тизерный ролик подтверждающий дебют 2 декабря гиперкара на автомобильной выставке в США.

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Короткий ролик нам представляет, как Virtual Hypercar с изяществом на большой скорости проносится по пустой трассе. К сожалению, это всего лишь доли секунды и это не является реальными кадрами.


Genesis, подразделение Hyundai Motor Group, занимающееся производством автомобилей класса люкс, уже не раз анонсировала эффектные концепт-кары с дизайном в стиле модерн. Одним из таких концептов является Essentia, показанная в 2018 году, с кузовом из углеродного волокна. Концепт привлек большое внимание футуристическими дверями и изящным аэродинамическим профилем.

Продолжая традицию представления футуристических концептов, Genesis буквально вчера удивил автомир внедорожником. Этот, можно сказать, неожиданный концепт был разработан в сотрудничестве с компанией Delta, которая специализируется на внедорожной технике. В производство его не планирут запускать, хотя он и основан на классическом внедорожнике GV70 с доработками, внесенными тюнинговой фирмой.

Возвращаясь к Vision Gran Turismo, следует отметить, что множество марок уже внесли свой вклад в эту виртуальную автомобильную выставку, каждая из которых представила свою интерпретацию того, каким должен быть идеальный гиперкар. Совсем недавно, около года назад, состоялся дебют претендента от Ferrari, который появился не только в качестве вымышленного автомобиля в игре Gran Turismo. Итальянский производитель суперкаров также представил полноразмерный автомобиль в своем музее в Маранелло.

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Напомним, в проекте Vision Gran Turismo могут принимать участие любые пользователи, разработчики игр и автопроизводители. Созданные ими машины в этой программе попадают в серию Gran Turismo, а игрок, который "посидел" за рулем виртуальных концептов, в некоторой мере становится частью этого интересного проекта. Программу можно скачать на ПК.

#vision gran turismo
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