Xiaomi 14 Ultra ожидается в начале следующего года

В ближайшее время в продажу должен поступить смартфон Xiaomi 14 Ultra и одной из его характеристик может стать ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Однако, это будет сканер не с такой большой площадью, как в некоторых современных флагманских смартфонах производства Vivo.

Аппараты вроде Xiaomi 14, Vivo X100 и Vivo X100 Pro, iQOO 12 используют оптический сканер отпечатков пальцев внутри экрана. Точность распознавания у них достаточно высокая, но в этом плане есть ещё к чему стремиться.

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Согласно последней информации, Xiaomi тестирует одноточечный ультразвуковой сканер отпечатков. Хотя официально об этом не сообщается, велика вероятность его появления в смартфоне 14 Ultra, релиз которого ожидается в будущем году. Это будет второй раз, когда Xiaomi будет применять подобный сканер.

В 2016 году компания первой представила ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев в аппарате Xiaomi 5s. В его работе были проблемы, которые китайский производитель постепенно старался решить. С развитием технологии она превзошла по скорости и точности распознавания оптический вариант.

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Существует заметная разница между одноточечным ультразвуковым распознаванием и сканером большой площади. Последний должен в очередной раз появиться в грядущем аппарате Vivo X100 Pro+.