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Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил о том, что в выходящем в скором времени смартфоне Honor Magic 6 Pro будет использоваться камера-перископ с разрешением 160 Мп вместо ранее обещанного 200 Мп. Также было сказано о сенсоре OV50K, который войдёт в состав основной камеры. Размер у него будет не 1 дюйм, а примерно 1/1,3 дюйма. Это значение на уровне основной камеры 200 Мп в составе смартфона Galaxy S23 Ultra.
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Инсайдер утверждает, что OV50K сможет выдавать чёткие снимки, чему поможет технология LOFIC. Это CMOS на основе конденсатора, многоуровневый датчик вроде используемого в составе аппаратов Xperia 1 V и OnePlus Open (Oppo Find N3).
Анонс нового смартфона Honor в ближайшем будущем ожидается в Китае, а позднее должны начаться продажи в других странах. Аппарат предыдущего поколения появился в марте нынешнего года. Известно об использовании в новом устройстве системы на чипе Snapdragon 8 Gen 3 и поддержке локально работающего ИИ, сообщает GSMArena.