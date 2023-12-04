Все четыре задней камеры Oppo Find X7 Pro получат разрешение 50 Мп

В ближайшие время в Китае должна быть представлена очередная линейка смартфонов бренда Oppo. В состав этой линейки войдут модели Find X7 и X7 Pro. Они придут на смену появившимся в этом году аппаратам серии Find X6.

На этот раз были опубликованы фотографии Oppo Find X7 Pro, который можно разглядеть как спереди, так и сзади.

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Сзади находится внушительный выступ камер восьмиугольной формы. Здесь есть две камеры-перископа, так что этот аппарат станет первым в мире с двумя подобными телеобъективами. Здесь есть ещё две камеры и неизвестный пока дополнительный элемент. За пределами выступа в верхнем левом углу находится светодиодная вспышка.

Спереди находится экран с изгибами по сторонам и вырезом по центру под селфи-камеру. На правой стороне корпуса разместили кнопку питания и регулятор громкости. Не исключено, что окончательный дизайн аппарата ещё могут поменять.

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Работает устройство на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Все четыре задние камеры могут обладать разрешением 50 Мп, но размер сенсора у них разный. Известна о поддержке у этого аппарата спутниковой связи, которая уже есть на смартфонах Huawei и Apple. Дебют смартфонов ожидается в конце января или начале февраля будущего года.