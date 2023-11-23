Как и предполагалось, он полностью копирует уже вышедший на некоторых рынках OnePlus Pad Go

Компания OPPO, в сопровождении своей новой линейки смартфонов Reno 11, внедрила в рынок инновационный планшет Pad Air 2. Этот стильный гаджет, являясь аналогом уже представленного OnePlus Pad Go на некоторых рынках, обещает стать востребованным среди ценителей передовых технологий.

реклама

Основным аспектом OPPO Pad Air 2 является его впечатляющий 11,4-дюймовый LCD-экран с разрешением 2408х1720 пикселей и соотношением сторон 7:5. Это не только обеспечивает комфортное взаимодействие с браузерами и документами, но и впечатляет поддержкой частоты обновления 90 Гц. Четыре встроенных динамика мощностью 86 дБ, со встроенной поддержкой технологии Dolby Atmos, придают звуку устройства превосходное качество.

Несмотря на умолчание по поводу конкретной модели процессора, стоит отметить, что OnePlus Pad Go оснащен чипом MediaTek Helio G99. В зависимости от выбранной конфигурации, объем оперативной памяти может достигать 6 или 8 ГБ, а встроенный накопитель - 128 или 256 ГБ. Автономность планшета обеспечивается впечатляющим аккумулятором емкостью 8000 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Устройство работает под управлением фирменной прошивки ColorOS, тщательно адаптированной для оптимальной производительности на устройствах с большими экранами.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

OPPO Pad Air 2 - это не просто планшет, это гармония инноваций и стиля, предназначенная для тех, кто стремится к выдающемуся пользовательскому опыту.