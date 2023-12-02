Травмы шеи во время автомобильных аварий входят в число наиболее распространённых

Автопроизводители стараются обеспечить максимальную безопасность своих автомобилей, для чего подвергают их строгим испытаниям. Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) США собирается проводить виртуальные испытания с целью обеспечить защиту. Защита сидений и туловища улучшается достаточно быстро, но шея водителей и пассажиров остаётся слабым местом.

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По этой причине организация собирается создать виртуальные модели автомобильных кресел и проверить их безопасность при столкновении сзади. Подобные столкновения на низкой скорости обычно не являются причиной опасных для жизни травм, но могут привести к хроническим болям в шее. Автостраховщики в США заявляют, что растяжения шеи часто случаются в случае подобных аварий.

Перед такими виртуальными симуляциями стоит долгосрочная задача оценить, как хорошо разные сочетания сидений и подголовников защищают людей разных размеров. Будут приниматься во внимание разные места в автомобиле и разные сценарии автомобильных аварий. Это будет многоэтапный процесс с детальным компьютерным моделированием человеческого тела при сотрудничестве разных автопроизводителей.

Проблемой могут стать интеллектуальные права производителей сидений. Агентству потребуется отсканировать их, получить информацию о структуре и составе. Возможно, выходом станет независимое тестирование самими автопроизводителями по протоколам IIHS.

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Конечной задачей является расширение виртуальных тестов до таких, которые невозможно провести в реальности из-за ограниченных возможностей манекенов и тестовых инструментов.