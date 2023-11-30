Анализ ситуации на российском авторынке. Рост цен и причины, а так же рост числа и стоимости автокредитов.

Ситуация на авторынке

Текущий 2023 год оказался очень нелегким для отечественного авторынка. Самая страшная новость - это резкий рост цен на новые автомобили.Рост цен на автомобили, как отечественные, так и зарубежные, наблюдался и во все предыдущие годы. Только период 2022-2023 года отметился резким скачком. Впервые, средняя цена на новый автомобиль превысила 3 миллиона рублей. По данным агентства "Автостат" - 3 миллиона 130 тысяч, это на сентябрь-октябрь 2023. Возможен и еще процентов на 10 в ближайшие 3 месяца.

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Для сравнения - июль 2023 - 2,,8 млн, начало 2023 года - 2,4, За год рост цен на автомобили составил 46%

Причины роста цен

1. Повышение утилизационного сбора с июля 2023 года в 1,7 - 3,7 раза, в зависимости от марки автомобиля.

2. Изменение условий в вопросах так называемого "параллельного импорта"

3. Повышение цен на запчасти и комплектующие,

4. Падение курса рубля.

Несмотря на трудности и проблемы, в то же время наблюдается рост продаж автомобилей элитных марок. Он составил за год 94%. Наиболее популярные среди них - Lamborghini Urus, Bentley, Rolls-Royce, Maserati, Aston Martin и Ferrari .

Рост цен на автомобили, естественно спровоцировал и рост числа и стоимости автокредитов.По данным Бюро кредитных историй, на октябрь 2023 года зафиксирована рекордная за все время сумма выданных автокредитов - свыше 1 триллиона рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2022 году - тогда было выдано на 550 миллиардов.

Средний размер кредита так же побил рекорд и составил 1,56 миллиона рублей. В прошлом году он был в размере 1,18 миллиона рублей.

Прогнозы рынка

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Естественно такое положение дел уже привело к некоторому сокращению количества продаж автомобилей. Эксперты предполагают, что дальнейшее снижение продаж в течении ближайших месяцев может составить примерно 10%. А в случае дальнейшего роста цен будет и дальше сокращаться.