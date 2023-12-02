Назван список характеристик трёх аппаратов Galaxy S24

Несколько дней назад в интернете впервые появились настоящие фотографии флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, которые показали небольшие изменения по сравнению с моделью нынешнего поколения. На этот раз опубликовали изображение всех трёх моделей, анонс которых ожидается 27 января.

реклама

Судя по новым снимкам, первое изображение модели Ultra было подлинным. Здесь сохранились плоские стороны и прежние объективы задних камер. Отличиями являются другой материал рамки и новые цветовые варианты. Предлагаются новые жёлтый и фиолетовый цвета, который напоминает аппарат Galaxy S23 FE. Другими цветами станут серый и чёрный. В этой модели ожидается использование титана, тогда как два других аппарата получат алюминий и заднюю панель из стекла Corning Gorilla Glass.

Galaxy S24 Ultra

Среди характеристик назван процессор Snapdragon 8 Gen 3, экран OLED с частотой 120 Гц, память объёмом 12 ГБ, хранилище до 1 ТБ и батарея 5000 мАч. Система охлаждения может вырасти без малого в два раза, позволяя дольше поддерживать максимальный уровень производительности в играх, при записи видео на высоком разрешении и в других ресурсоёмких задачах.

Камеры по большей части останутся неизменными, не считая зум-камеры. Вместо камеры-перископа с 10-кратным оптическим зумом будет использоваться сенсор 50 Мп с 5-кратным зумом.

Две другие модели по внешнему виду также почти не изменится. Они станут ещё более квадратными за счёт острых краёв. Будут предлагаться чёрный, серый, жёлтый и фиолетовый цвета.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Стандартный Galaxy S24 получит панель OLED размером 6,2 дюйма с частотой 120 Гц, батарею 4000 мАч, 8 ГБ памяти и хранилище до 512 ГБ. Сзади будут основная камера 50 Мп, сверхширокоугольная 12 Мп и телеобъектив 10 Мп. Модель Plus оснащена экраном размером 6,7 дюйма и батареей 4900 мАч. У этих смартфонов будут варианты на процессорах Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400.