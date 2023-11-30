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Gorovic
16 ГБ ОЗУ не появится ни в одной модели Galaxy S24
Базовый Galaxy S24 будет ограничен 8 ГБ ОЗУ, но оставшиеся два можно настроить до 12 ГБ памяти.

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Одна из областей, в которой Samsung продолжает идти на компромисс, это доступная оперативная память для ее флагманских смартфонов Galaxy. Пик популярности компании пришелся на Galaxy S20 Ultra, когда корейский гигант представил вариант оперативной памяти на 16 ГБ. К сожалению, все его преемники по той или иной причине были ограничены 12 ГБ ОЗУ, а в отношении предстоящего семейства Galaxy S24, выпуск которого запланирован на начало следующего года, некоторые аналитики утверждают, что история повторится.

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В то время как конкуренты Samsung выпускают флагманы с колоссальными 24 ГБ оперативной памяти, причем последним членом этого клуба стал OnePlus 12, последний пост Ice Universe показывает, что Samsung продолжает удерживать свою линейку в отделе спецификаций. Как утверждает источник, базовый Galaxy S24 по-прежнему будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти, без возможности приобрести вариант с большим объемом памяти. 

Что касается Galaxy S23 Plus, то он был ограничен 8 ГБ ОЗУ, но его преемник, наконец, преодолеет этот потолок, позволяя потребителям настраивать его до 12 ГБ, но очевидно, по более высокой цене. Что касается топовой версии, Galaxy S24 Ultra, Samsung, очевидно, решила ограничить ее 12 ГБ оперативной памяти, что может в конечном итоге привести к снижению ее продаж, особенно потому, что теперь Galaxy S24 Plus тоже будет поставляться с данной опцией.

В лучшем случае компании следовало бы представить вариант ОЗУ с 16 ГБ для Galaxy S24 Ultra и установить на него высокую цену, поскольку очевидно, что миллионы людей были бы рады потратить дополнительные деньги и получить доступ к большему объему оперативной памяти. Учитывая то, что модели с большим объемом оперативной памяти постепенно набирают обороты в смартфонах благодаря появлению таких мощных чипсетов, как Snapdragon 8 Gen 3, вполне логично, что производители телефонов идут на хитрость, выпуская конфигурации с 24 ГБ ОЗУ.

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В будущем наличие 20 ГБ оперативной памяти в телефонах станет стандартом, не говоря уже о тех устройствах, которые будут оснащены еще большим объемом памяти для работы на основе искусственного интеллекта.

#samsung #galaxy s24
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