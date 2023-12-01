Браузер Microsoft дорос до уровня в 11,23%

Помимо операционных систем, StatCounter представила ноябрьский отчёт по долям разных браузеров. Обращает на себя внимание Microsoft Edge, который на компьютерах добрался до отметки в 11,23%. Это рекордное в его истории значение, рост за месяц составил 0,43%.

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Однако, это локальный успех, поскольку Google Chrome находится очень далеко. Даже у единственного браузера из этого списка, который работает всего на одной операционной системе, пользователей больше, чем у Edge на Windows, macOS и Linux вместе взятых. Речь идёт о браузере Apple Safari с долей 13,3%. Он опередил Edge в апреле и с тех пор сохраняет преимущество.

На все эти локальные противостояния свысока смотрит Google Chrome со своей долей 62,06%. Правда, за месяц это значение уменьшилось на 1,18%. Вот как выглядит список лидеров на компьютерах:

Google Chrome: 62,06% (-1,18%).

Apple Safari: 13,3% (+0,56%).

Microsoft Edge: 11,23% (+0,43%).

Firefox: 6,69% (+0,6%).

Opera: 4,54% (-0,42%).

А вот так выглядит список браузеров на всех платформах:

Google Chrome: 62,92% (-0,25%).

Apple Safari: 19,97% (+0,07%).

Microsoft Edge: 5,5% (+0,04%).

Mozilla Firefox: 3,24% (+0,22%).

Opera: 3,15% (-0,16%).

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В свете не слишком высоких темпов распространения Edge Microsoft наверняка не радует необходимость соблюдать правила Евросоюза, которые заставили её дать пользователям Windows 10 и 11 возможность удалять браузер. Удалить Edge могут пользователи и в других регионах, приложив для этого некоторые усилия.