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На Windows можно будет транслировать с камеры Android-смартфона через Phone Link
Смартфон на Android можно будет использовать вместо веб-камеры

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У Microsoft есть программный инструмент для объединения устройств на Windows и Android под названием Phone Link. Скоро в нём может появиться новая функциональная возможность, которая представляет собой потоковую трансляцию с камеры смартфона на компьютер.

Идея использовать камеру мобильного устройства в качестве веб-камеры существует не первый год. Во время пандемии она стала особенно популярной. Сейчас спрос немного сократился, но разработчики поддерживают подобную возможность. Например, в качестве веб-камеры можно использовать iPhone на компьютерах под управлением macOS.

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Android 14 тоже приносит официальную поддержку использования Android-устройств в качестве веб-камеры компьютера. Не отстаёт и Microsoft. В приложении Phone Link появился код, который позволяет применять камеру Android-смартфона как веб-камеру для Windows-компьютера. Уведомление гласит «Нажмите, чтобы разрешить вашему компьютеру транслировать видео с камеры». Также есть код для приостановки и возобновления трансляции видео и уведомления о том, что аппарат нагрелся слишком сильно для продолжения трансляции. Упоминаются такие видеоэффекты, как HDR, автокадрирование, фильтры и стабилизация.

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Неизвестно, когда такая возможность официально станет доступной в приложении. Возможно, это случится в начале следующего года. Прежде это приложение называлось Link to Windows и Microsoft обычно расширяет его функциональность с появлением нового поколения смартфонов Samsung, пишет 9to5google.

#смартфоны #android
Источник: 9to5google.com
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