OpenAI продолжает формировать новое руководство

После недавних бурных событий в компании OpenAI ситуация постепенно успокаивается. Напомним, что тогда совет директоров уволил генерального директора Сэма Альтмана. За несколько дней на его месте успели побывать два временных руководителя, случилось восстание сотрудников, уход в отставку правления и возвращение Альтмана.

Теперь OpenAI в своём блоге опубликовала сообщение Альтмана и нового председателя правления компании Брета Тейлора. Крупнейший инвестор OpenAI, компания Microsoft, получает место в совете директоров, хотя и без права голоса.

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В блоге Альтман выразил благодарность главе Microsoft Сатье Наделле и руководству компании. По его словам, выбор Microsoft в качестве партнёра был правильным, и в нужный момент с её стороны была получена поддержка.

Хотя у Microsoft не будет голоса в совете директоров, компания сможет получать больше внутренней информации о делах OpenAI. Это означает, что со временем её влияние на деятельность OpenAI может увеличиться.

В настоящее время Альтман выделяет три основных направления деятельности. Одно из них заключается в продвижении планов исследований и инвестиций в обеспечение безопасности. Другой задачи является распространение продуктов и обслуживание клиентов.

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Будет вестись работа над формирование совета директоров с разными мнениями, над улучшением структуры управления и независимым анализов недавних событий. Неизвестно, кто будет проводить проверку случившегося и будут ли результаты опубликованы, пишет Neowin.