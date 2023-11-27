OpenAI пережил кризис, который подчеркнул разнообразные взгляды на будущее искусственного интеллекта: некоторые опасаются потенциальных угроз, другие видят в технологии возможность для утопического развития.

Последние события в мире искусственного интеллекта привлекли внимание к компании OpenAI, одной из ведущих в этой области. Все началось с неожиданной отставки генерального директора OpenAI, Сэма Альтмана. Этот шаг вызвал протесты среди сотрудников и стал поводом для серьезных изменений.

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Под давлением общественности Альтман был восстановлен на своей должности, но совет директоров компании тоже изменился. OpenAI всегда была уникальной компанией с миссией "для блага человечества". Теперь эта миссия и структура компании стали объектом обсуждения.

OpenAI была организована как компания, предназначенная для предотвращения неразумного развития искусственного интеллекта. Согласно этой структуре, совет директоров имел право уволить руководителей, если их действия представляли угрозу для человечества.

Однако последние события показали, что этот механизм не всегда работает, и появились разногласия по поводу того, что считать угрозой. Теперь мир задается вопросами о будущем OpenAI и его влиянии на искусственный интеллект.

Совет директоров компании пересмотрел свой состав и включил в него представителей из технологической отрасли и бывшего министра финансов США Ларри Саммерса. Отмечено также, что две женщины, связанные с движением "эффективного альтруизма", были удалены из совета.

Этот кризис подчеркнул различные точки зрения на будущее искусственного интеллекта. Также существуют разные точки зрения на регулирование технологических гигантов.

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Сэм Альтман, предостерегавший от рисков, связанных с технологией, которую сам развивал, теперь выступает перед медиа и правительствами, предостерегая от опасностей. Судьба OpenAI и решения, которые она принимает, стали центральной темой обсуждения будущего искусственного интеллекта.