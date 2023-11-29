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Представлены умные часы Redmi Watch 4 с экраном AMOLED 60 Гц
Redmi Watch 4 на HyperOS дебютируют в Китае

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Анонсировав линейку смартфонов Redmi K70, китайский бренд также представил наушники Redmi Buds 5 Pro, ноутбук RedmiBook, а ещё умные часы Redmi Watch 4 на смену модели прошлого поколения. Они обладают квадратным циферблатом и выполнены из алюминиевого сплава. В результате часы стали первым у этого производителя с цельнометаллическим корпусом. На правой стороне этого корпуса находится вращающаяся головка из нержавеющей стали. Корпус имеет сертификат защиты от воды и пыли IP68, не боясь попадания жидкости внутрь даже на глубине 50 м.

Размер экрана AMOLED составляет 1,97 дюйма, частота обновления у него 60 Гц. Разрешение равно 390 x 450, максимальная яркость 600 нит позволяет хорошо видеть на ярком солнце. Применение технологии LTPS должно повысить автономность устройства.

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Для отслеживания физической активности и состояния здоровья у часов имеются пульсометр, датчик SpO2, трекер сна и стресса, монитор менструального цикла. Поддерживается отслеживание свыше 150 спортивных режимов и есть датчик GPS для занятий на открытом воздухе.

Ёмкость батареи составляет 470 мАч, что должно дать 20 дней работы при стандартной нагрузке. Есть также стандарты беспроводной связи NFC и Bluetooth 5.3.

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Часы стоят всего 499 юаней и доступны с разными версиями ремешков, сообщает Gizmochina.

#redmi #смарт-часы
Источник: gizmochina.com
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