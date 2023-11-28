Будущие смартфон Realme и умные часы Xiaomi теперь сертифицированы сертификационным органом TDRA, таким образом, был подтвержден запуск двух устройств на рынок ОАЭ

Будущие смартфон и умные часы Realme и Xiaomi соответственно прошли процедуру сертификации у TDRA. Это подтверждает планы компаний по выпуску устройств на рынок ОАЭ.

Смартфону Realme с номером модели "RMX3890" был выдан сертификат TDRA с регистрационным номером оборудования "ER26540/23", действительный до 26 ноября 2026 года. Устройство будет представлено как "Realme C65". Однако стоит отметить, что в сертификации SIRIM в Малайзии оно указано как "Realme C67". Кроме того, смартфон был сертифицирован американской FCC, Европейским экономическим сообществом, а также индонезийскими органами SDPPI и TKDN.

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Что касается умных часов Xiaomi, предстоящее устройство с номером модели "M2320W1" прошло сертификацию с регистрационным номером оборудования "ER26545/23", и срок действия сертификата также истекает 26 ноября 2026 года. Название устройства пока не разглашается, но известно, что это будут умные часы с небольшим радиусом действия.

Кроме того, компания Realme подтвердила планы выпуска флагманского устройства GT 5 Pro на китайском рынке 7 декабря 2023 года. Также сообщается о разработке смартфонов серии V50 с запланированным запуском на 10 декабря 2023 года. В то же время Xiaomi планирует представить новые устройства на мероприятии, проведение которого запланировано на 29 ноября 2023 года.