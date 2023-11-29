Правительство Германии намеревается продолжать поддержку создания новых заводов по выпуску полупроводников

Правительство Германии не имеет планов прекращать помогать строить заводы по выпуску чипов компаний Intel, TSMC и Wolfspeed, несмотря на существующие финансовые трудности. Intel и Wolfspeed уже получили от немецкого правительства твёрдые гарантии финансирования. По словам министра экономики Роберта Хабека, запланированные проекты должны быть реализованы.

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Германия собирается выделить $22 млрд на помощь строительству предприятий компаний Intel, TSMC и Wolfspeed. При этом у федерального бюджета на 2024 год возникли трудности из-за решения Федерального конституционного суда. Он признал неконституционным перераспределение неизрасходованных средств, выделенных ранее на коронавирусный кризис. Правительство страны хотело использовать эти деньги на строительство полупроводниковых заводов, но теперь утверждение бюджета отложено.

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Впрочем, среди основных партий и правительств разных регионов нет разногласий по поводу важности строительства новых фабрик, который сыграют значительную роль в будущем развитии немецкой промышленности, пишет Tomshardware.