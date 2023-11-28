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Gorovic
Председатель TSMC: NVIDIA станет крупнейшей в мире компанией по производству чипов
Инвесторы стали массово скупать акции NVIDIA.

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По словам председателя совета директоров Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Марка Лю (Mark Liu), компания NVIDIA в 2024 году станет крупнейшей в мире компанией, производящей чипы. В 2023 году NVIDIA однозначно стала любимицей Уолл-стрит, поскольку инвесторы стали массово скупать ее акции после успеха OpenAI ChatGPT в конце 2022 года, когда NVIDIA поставила для OpenAI 10 млн графических процессоров и 20 000 новейших AI GPU ускорителей. Акции NVIDIA подскочили, и вскоре компания сообщила о трехкратном годовом росте выручки.

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Графические процессоры NVIDIA для приложения AI были в центре технологических дебатов в 2023 году, поскольку они единственные на настощий момент способны обеспечить высокую производительность. Они широко используются в OpenAI для обучения ChatGPT, а растущие поставки привели к тому, что NVIDIA в этом году опубликовала потрясающие отчеты о прибылях.

В последнем отчете компании за третий квартал этого финансового года доход NVIDIA вырос на 206%, а прибыль - на 588%, что является удивительным результатом для компании такого размера как NVIDIA. В результате доход NVIDIA за этот период составил 18,12 млрд. долларов. В основе такого взрывного роста доходов лежит "хлебное" подразделение NVIDIA - центр обработки данных. Доход от ЦОД в третьем квартале составил $14,5 млрд, что значительно больше, чем $3,5 млрд в квартале прошлого года.

С другой стороны, последние квартальные доходы AMD и Intel составляют 5,8 млрд. долларов и 14,16 млрд. долларов соответственно. Кроме того, рыночная капитализация NVIDIA составляет 1,19 трлн. долларов, в то время как рыночная капитализация AMD и Intel - 198 млрд. и 185 млрд. долларов соответственно.

Все эти события привели к тому, что глава TSMC д-р Марк Лю уверен, что к 2023 году NVIDIA станет крупнейшей полупроводниковой компанией в мире. На прошлой неделе глава компании выступал на одном из мероприятий в Тайване, о чем сообщило издание United Daily News (UDN) . Темой его выступления стала актуальность TSMC в эпоху искусственного интеллекта. Д-р Лю отметил, что быстрый рост NVIDIA ставит ее на первое место в глобальной цепочке поставок полупроводников.

Д-р Лю также прокомментировал место TSMC в мире AI и методы, с помощью которых компания использует эту технологию. По его словам, TSMC не только производит чипы для AI для таких компаний, как NVIDIA, но и, по его словам, уже сама начала использовать эту технологию в своем производстве. Доктор Лю отметил, что искуственный интеллект помогает компании оптимизировать свою деятельность и заниматься исследованиями и разработками.

Напомним, что высокопроизводительные предприятия TSMC расположены на Тайване, что вызывает трения в мире из-за геополитической напряженности между Китаем и Тайванем. Комментируя это, д-р Лю заявил, что TSMC осознает предпочтения своих заказчиков в отношении регионального производства микросхем. По его словам, для решения их проблем необходим терпеливый подход, в соответствии с которым компания будет постепенно наращивать свою глобальную производственную базу. Он добавил, что TSMC поддерживает хорошие условия работы с профсоюзами в Аризоне и удовлетворена качеством инженеров в Японии, где она строит новые фабрики.

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В начале этого года американский завод по производству микросхем компании задержал выпуск продукции на год, а также возникли трения между TSMC и профсоюзом работников по вопросу привлечения рабочих из Тайваня для установки высокопроизводительных станков для производства микросхем.

#nvidia #tsmc #искуственный интелект
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