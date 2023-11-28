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Intel якобы начала отправлять предварительные образцы процессоров Arrow Lake-H в исследовательские центы для углублённого тестирования, сообщает VideoCardz. Один из предполагаемых образцов получил конфигурацию ядер 6P+8E и предлагает интегрированную графику класса GT2, пишет Twitter (заблокирован в РФ) блогер @harukaze5719 со ссылкой на таможенные данные. Как ожидается, настольные и мобильные процессоры Arrow Lake появятся в следующем году, серия H должна быть настроена на работу при базовой мощности 45 Вт. Сейчас же внимание сосредоточено на процессорах Core Ultra семейства Meteor Lake, их представят 14 декабря.
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Недавно появилась информация, что процессоры Intel Arrow Lake получат обновлённую интегрированную графику Xe-LPG+. Одно из существенных отличий — наличие блоков XMX для ускорения матричных вычислений. Это будет полезно для ИИ нагрузок, в частности, технологии масштабирования XeSS.
Вместе с Intel Arrow Lake в следующем году должны появиться процессоры Lunar Lake. Последние нацелены на другой сегмент рынка, производительные, лёгкие и тонкие ноутбуки с низким энергопотреблением, в то время как Arrow Lake считают универсальным семейством, которое соберёт процессоры для всех типов систем.