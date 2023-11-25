Honor X9b также готовится к скорому релизу

Бренд Honor готовит к релизу два новых смартфона под названиями X7b и X8b. Недавно их обнаружили на сайте сертификации TDRA, что намекает на скорое поступление в продажу.

Сертификат TDRA должны получать электронные устройства, прежде чем их можно будет продавать на территории Объединённых Арабских Эмиратов. Соответственно, эти смартфоны точно появятся в этой стране. Известно, что это будут устройства средней ценовой категории.

реклама

Сообщается также, что модель Honor X9b побывала на индийском сайте сертификации BIS. Известно о наличии у него экрана AMOLED размером 6,78 дюйма с частотой 120 Гц.

Внутри здесь находится процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, объём оперативной памяти составляет 12 ГБ, хранилище 256 ГБ. Задних камеры три с основной с разрешением 108 Мп, сверхширокоугольной 5 Мп и макро 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Аппарат будет выпущен на системе Android 13 с программной оболочкой MagicOS 7.2. Ёмкость его батареи составляет 5800 мАч, а мощность быстрой зарядки равна 35 Вт, сообщает Gizmochina.