Согласно листингу, смартфон Realme имеет размеры 164,6×75,4×7,59 мм и весит 185 граммов.

Realme готовит к запуску несколько новых смартфонов, включая модели Realme GT5 Pro и Realme C65 5G. Но кроме этого, в FCC появилось новое устройство с кодовым именем RMX3890, которое раскрывает некоторые его детали и характеристики. Информация о новом смартфоне также обнаружена на сайтах сертификации EEC и индонезийском TKDN.

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Согласно этим данным, габариты Realme RMX3890 составляют 164,6×75,4×7,59 мм, а весит он 185 граммов. Этот смартфон поддерживает 4G LTE и имеет возможность подключения к сетям 2G, 3G, 4G, 5G, а также Bluetooth, двухдиапазонный Wi-Fi, GPS и NFC. Он также оснащен четырьмя навигационными системами: Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и GPS. По предоставленным данным, можно предположить, что это смартфон среднего класса, который поддерживает 4G, однако официальное подтверждение отсутствует. Нам предстоит подождать еще некоторое время, чтобы сделать точные выводы о грядущем устройстве.

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Кроме того, Realme планирует запустить Realme GT5 Pro завтра в 14:00 по местному времени в Китае. Это станет первым смартфоном, который позволит снимать видео в формате Dolby Vision HDR. Судя по всему, он будет оснащен датчиком Sony LYTIA и дисплеем BOE с яркостью до 3000 нит. Также у смартфона будет процессор Snapdragon 8 Gen 3 и до 24 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что Realme C65 5G тоже будет представлен в начале декабря. Его можно будет приобрести с 4/6/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ встроенной памяти. Он будет доступен в двух цветовых вариантах: темно-фиолетовом и зеленом.