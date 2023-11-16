Новый Realme GT 5 Pro станет новым флагманом компании и появится в продаже в конце ноября

Realme раскрыла некоторые ключевые особенности предстоящего смартфона GT 5 Pro на своей странице в Weibo. Компания еще не объявила дату запуска флагманского устройства, но его дебют запланирован на конец этого месяца. Смартфон также уже получил различные сертификаты. Ожидается, что он станет преемником GT 2 Pro, анонсированного в январе прошлого года. Теперь, перед запуском, устройство было замечено на тестовой платформе Geekbench.

реклама

Realme GT 5 Pro появился в базе данных Geekbench под номером модели RMX3888, который совпадает с другими списками сертификации. Он имеет плату под кодовым названием «pineapple» с конфигурацией ядер из четырех кластеров, состоящими из двух ядер с частотой 2,27 ГГц, двух ядер с частотой 2,96 ГГц, трех ядер с частотой 3,15 ГГц и основного ядра с частотой 3,3 ГГц. Это соответствует чипсету Snapdragon 8 Gen 3, который уже подтвержден для GT 5 Pro. Смартфон оснащен 16 ГБ оперативной памяти, но можно ожидать, что при запуске появится версия с большим объемом ОЗУ. Смартфон будет поставляться с ОС Android 14 из коробки.

Что касается результатов тестирования, то в одноядерных и многоядерных нагрузках Geekbench Realme GT 5 Pro набирает 1229 и 4699 баллов соответственно.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Realme GT 5 Pro будет иметь пиковую яркость 3000 нит. Сообщается, что он открывает новый этап для телеобъективов при слабом освещении, и подтверждено оснащение смартфона основным датчиком Sony Lytia. Также подтверждено, что предстоящий смартфон будет оснащен одной из крупнейших систем рассеивания тепла. Просочившееся в сеть живое изображение Realme GT 5 Pro показало круглый задний модуль камеры.