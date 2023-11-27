Xiaomi готовит для Китая планшет следующего поколения на процессоре предыдущего поколения

В этом году компания Xiaomi уже выпускала планшеты серии Xiaomi Pad 6. Теперь ведётся работа над моделями им на смену. Версия Pro известна под кодовым именем sheng и обладает модельным номером N81A. Это планшет с 10-дюймовым экраном производства компании Tianma. Речь должна идти о панели LCD с разрешением 1480 х 2367 и частотой 144 Гц. Xiaomi Pad 6 Pro обладает более крупным экраном с диагональю 11 дюймов.

Планшет должен получить флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 годичной давности. Об этом же ранее говорил известный инсайдер Digital Chat Station.

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Также здесь ожидаются четыре динамика, как и в планшете прошлого поколения. Поверх Android должна быть установлена новая программная оболочка HyperOS. Как и в прошлый раз, планшет может предназначаться исключительно для китайского рынка. Официально об этом не сообщалось.

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Пока же в среду состоится анонс линейки смартфонов Redmi K70 и ряда других продуктов китайского производителя, напоминает Gizmochina.