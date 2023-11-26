Существование игрового подразделения Sony находится под угрозой

Инсайдер из Японии с ником okkubbq сообщил в социальной сети Twitter о том, что финансовое положение компании Sony оставляет желать лучшего. Чтобы исправить ситуацию, Sony в последнее время проводит масштабную реструктуризацию бизнеса. Источник сообщил, что доступные данные о количестве проданных консолей далеки от реальных. По его словам, на складах скопилось свыше 13 млн приставок PlayStation 5, то есть спрос со стороны покупателей оставлять желать лучшего.

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Также okkubbq напоминает, что Sony никак не может найти генерального директора для подразделения PlayStation, поэтому управление взяло на себя руководство основной компании. Причиной может быть желание понаблюдать за тем, как будут развиваться дела PlayStation в ближайшие месяцы. Если результаты окажутся неудовлетворительными, это направление деятельности вообще могут свернуть.

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У Sony в целом сейчас есть долги на сумму свыше $30 млрд. Это может быть ещё одной причиной закрытия игрового подразделения, как когда-то свернули производство бытовой техники.