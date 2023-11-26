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Геймерское сообщество выходит на фронт судебных разбирательств, направив коллективный иск в адрес Sony. Ожидаемо Лондонский суд принял в рассмотрение дело, в котором почти 9 миллионов британских геймеров обвинили японского гиганта в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке и систематическом завышении цен в цифровом магазине PlayStation Store.
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Интересно, что противостояние началось не только из-за финансовых вопросов, но и в связи с обязательной процедурой покупки и активации игр через магазин Sony. Геймеры не скрывают своего недовольства, указывая на комиссию в 30%, взимаемую Sony у разработчиков и издателей, как одну из причин непомерных цен.
Активистка и адвокат Алекс Нил, инициировавшая коллективный иск еще в 2022 году, теперь оценивает ущерб для пользователей в сумме более $7,8 миллиарда, включая расходы на судебные процедуры. И хотя Sony изначально пыталась заблокировать дело, наименовав его «необоснованным и некорректным», Лондонский суд вынес решение в пользу геймеров, предоставив возможность почти девяти миллионам недовольных покупателей выразить свои претензии в рамках судебного разбирательства.