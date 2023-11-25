PlayStation Portal — необычный гибрид геймпада DualSense и планшета, который можно подключить к PlayStation 5

На минувшей неделе в магазинах появилось долгожданное новшество для любителей игр - PlayStation Portal, инновационный гибрид геймпада DualSense и планшета, специально разработанный для интеграции с игровой консолью PlayStation 5. Несмотря на широко распространенное мнение о том, что это всего лишь дополнение к PS5, компания Sony официально присудила новому продукту статус полноценной игровой консоли.

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По сведениям аналитика NPD Group, Мэта Пискателла, Sony поручила фирме Circana рассматривать каждый проданный экземпляр Portal не просто как гаджет, а как реально реализованную консоль для игр. Эта неординарная практика уже успешно применяется в отношении PlayStation VR. Интересный момент: вскоре после публикации этой информации, Пискателла удивительным образом удалил свой твит, однако сообщество форума ResetEra оперативно сохранило его на память.

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Необходимо напомнить, что старт продаж Sony PlayStation Portal состоялся 15 ноября, предлагая "портативную" консоль по цене 200 долларов. Это устройство не только расширяет границы гейминга, но и предоставляет уникальный опыт взаимодействия с игровым миром, выходя за рамки традиционных геймпадов и планшетов.