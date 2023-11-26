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Процессор MediaTek Dimensity 9300 на Vivo X100 Pro теряет 46% скорости в стресс-тесте
Долгосрочная производительность чипа Dimensity 9300 далека от максимальной

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Представленный недавно мобильный процессор Dimensity 9300 использует нетрадиционное сочетание вычислительных ядер, в отличие от Snapdragon 8 Gen 3. Его разработчики нацеливались на максимальную вычислительную мощь, благодаря чему графический процессор здесь превосходит даже Apple A17 Pro. Правда, ради этого придётся терпеть повышенное энергопотребление.

Как показал недавно выполненный стресс-тест, в поддержании производительности на стабильно высоком уровне могут быть проблемы. При этом тестирование велось не на среднем смартфоне, а на аппарате с продвинутой системой охлаждения.

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Бывают смартфоны с испарительным отсеком, который призван охладить не в меры горячие чипы. Такой отсек есть и у Vivo X100 Pro. Однако, отсутствие в процессоре ядер с низким энергопотреблением приводит к тому, что даже продвинутый техпроцесс N4P TSMC не сберегает его от сильного нагрева. Тестирование показало, что сброс частот при высоких нагрузках может происходить спустя всего 2 минуты.

В тесте CPU Throttling Test 8-ядерный процессор получил до 100 потоков команд. Частота одного ядра снизилась до 0,6 Гц, остальные работали на частотах 1,2 ГГц и 1,5 ГГц. При этом номинальная частота основного ядра у этого процессора составляет 3,25 ГГц. Выходит, под нагрузкой частота сократилась на 46%. На конкурирующих Snapdragon 8 Gen 3 или A17 Pro падение частот не такое значительное, но здесь играет роль не только сам процессор, но и другие компоненты.

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Не стоит забывать и об окружающей среде. В жарких и влажных странах Dimensity 9300 будет нагреваться значительно быстрее, чем в северных широтах. Следует иметь в виду, что в реальной каждодневной работе с устройствами почти никто и никогда не будет подвергать аппараты таким нагрузкам, какие используются в тесте CPU Throttling Test, пишет wccftech.

#смартфоны #процессоры #vivo #dimensity
Источник: wccftech.com
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