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Gorovic
Honor представила ремешок Monet и Honor Watch 4, дополняющий телефоны Honor 100
Фиолетовый ремешок идеально соответствует эстетике недавно выпущенной модели флагманского телефона Honor 100 и Honor 100 Pro.

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Компания Honor буквально вчера представила в Китае флагманские телефоны серии Honor 100. Они работают на базе процессора Snapdragon 7 Gen 3 SoC и Snapdragon 8 Gen 2. Эти телефоны выполнены в красивом фиолетовом цвете Monet Purple. Кроме того, Honor также выпустила ремешок Monet Purple для часов Honor Watch 4. Новый ремешок можно приобрести отдельно или в составе комплекта (smart часы + ремешок), что позволяет пользователям легко синхронизировать свои часы со смартфонами.

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Цена
Ремешок Monet Purple предлагается как отдельно, так и в составе комплекта. При выборе комплекта можно приобрести фиолетовый ремешок за дополнительные 50 юаней (7,04 долларов), в результате чего его общая стоимость составит 999 юаней (1 407 долларов). Кроме того, пользователи могут приобрести фиолетовый ремешок отдельно на платформе Tmall, где его цена составляет 199 юаней.

Технические характеристики Honor Watch 4
Часы Honor Watch 4 заключены в алюминиевый корпус 6-й серии и имеют квадратный циферблат с правой кнопкой, дополненный гладкой матовой рамкой. Дисплей представляет собой 1,75-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 450×390 пикселей и плавной частотой обновления 60 Гц.

Удобство зарядки обеспечивается с помощью POGO PIN-зарядки, а в комплект поставки входит специальная зарядная база. Что касается времени автономной работы, то при подключении к телефону Honor смарт-часы могут проработать до 10 дней. В автономном режиме, в любую погоду, при 24-часовом использовании eSIM, они могут проработать от 3 дней и более.

Помимо функции хронометража, Honor Watch 4 является надежным фитнес-трекером. Он поддерживает 85 спортивных режимов, включая 12 профессиональных тренировок, а также позволяет отслеживать состояние здоровья, выявляя фибрилляцию предсердий и апноэ во сне. Комплексное отслеживание сна также входит в его возможности.

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Новые телефоны Honor, как впрочем и smart-часы с ремешком сначала появятся в продаже в Китае, а затем и на рынках других стран.

#honor 100 #honor 100 pro #honor watch 4
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