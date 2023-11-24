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Nata15
Honor 100 и 100 Pro представлены со всех ракурсов
Одной из главных особенностей аппаратов стал оригинальный дизайн модулей камер

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После торжественной презентации новых моделей смартфонов Honor журналистам предоставилась возможность ближе познакомиться с инновационным дизайном устройств. Особый акцент был сделан на уникальных характеристиках камер, что нашло свое отражение во внимательно подготовленной фотосессии, представленной китайским изданием ITHome.

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Изумительный Honor 100 Pro поразил своим нестандартным подходом к дизайну камер, вдохновленным творчеством великого архитектора Антонио Гауди. Журналисты подчеркнули необычную форму камер, а также двухцветную отделку задней панели, великолепно сочетающую фиолетовый и золотистый.

Заметим, что форма камер вызывает ассоциации с изысканными овальными окнами в стиле модерн, олицетворяя гармонию и стиль. Дизайнеры бренда, несомненно, вдохновлялись мастерством Гауди, придавая смартфону утонченность и оригинальность.

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Внушительный Honor 100 также привлекает внимание своим необычным дизайном тыльного модуля: два объектива объединены в элегантный прямоугольный "островок", вписанный в металлический полукруг. Вероятно, дизайнеры черпали вдохновение из изящной формы полумесяца. Обе модели обладают задними панелями из стекла и экокожи с тиснением, доступными в палитре различных цветов: фиолетовом, белом, голубом и черном. Это исключительное сочетание стиля и функциональности делает новинки Honor неотъемлемыми аксессуарами для ценителей выдающегося дизайна и передовых технологий.

#новости #техника
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