Аппараты Red Magic 9 Pro предлагаются с продвинутой системой охлаждения

В четверг состоялся долгожданный анонс очередного поколения игровых смартфонов бренда Red Magic. В продаже будет немало смартфонов на новом флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3, но мало какие из них смогут предложить столь высокий уровень производительности благодаря продвинутой системt охлаждения аппаратов Red Magic 9 Pro и Pro+. Устройства получили улучшенный дизайн, плечевые кнопки, вентиляторы с подсветкой.

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Две модели очень похожи между собой, отличаясь ёмкостью батареи, мощностью зарядки и объёмом оперативной памяти. В обоих случаях установлены дисплеи AMOLED производства компании BOE размером 6,8 дюйма с частотой 120 Гц. Выреза под переднюю камеру здесь нет, поскольку она находится внутри экрана. Яркость панелей достигает 1600 нит с затемнением ШИМ с частотой 2160 Гц. Ещё под экраном находится сканер отпечатков, способный заодно фиксировать сердечный ритм.

Базовая модель получила 12 ГБ памяти LPPDR5X и объём хранилища вида UFS 4.0 256 или 512 ГБ. Старшая версия даёт выбор между 16 Гб и 24 ГБ памяти, а также хранилище до 1 ТБ. Система охлаждения ICE занимает площадь 10182 м², содержит под дисплеем слой графена и увеличенные отверстия для воздуха для улучшения его притока. Внутри корпуса есть даже вентилятор с возможной скоростью оборотов до 22000 об/мин и улучшенной на треть теплопроводностью.

У обоих аппаратов рамка выполнена из авиационного алюминия, а задняя панель плоская и стеклянная. Камеры здесь не выпирают за пределы корпуса. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, столько же у сверхширокоугольной.

Magic 9 Pro получил батарею ёмкостью 6500 мАч и проводную зарядку мощностью 80 Вт. Pro+ обладает более скромным аккумулятором 5500 мАч, зато мощность зарядки 165 Вт.

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На выбор доступны чёрный, белый и прозрачно-чёрный цветовые варианты. Pro стоит 4399 юаней за 8/256 ГБ и 5399 юаней за 12/512 ГБ. Pro+ оценили в 5499 юаней за 16/256 ГБ, 6999 юаней за 24 ГБ/1 ТБ. В Китае продажи начнутся 28 ноября, а о других странах пока не говорится, сообщает wccftech.