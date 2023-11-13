К релизу готовится первый игровой смартфон на чипе нового поколения

Согласно последней информации, 23 ноября состоится анонс смартфона Red Magic 9 Pro. Это почти на месяц раньше, чем в прошлом году был представлен предшествующий ему Red Magic 8 Pro. Недавно новый аппарат с модельным номером был протестирован в бенчмарке Geekbench 6.1.0.

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Результат многоядерного тестирования составил 7214 баллов, одноядерная производительность за год также увеличилась. Этот смартфон станет первым игровым предложением на процессоре Qualcomm последнего поколения, снова увеличив максимальную производительность. Этот чип обладает сочетанием ядер 1+5+2. Главным из них является Cortex-X4 с частотой 3,3 ГГц, пять Cortex-A720 (три 3,2 ГГц и два 3 ГГц) и два Cortex-A520 2,3 ГГц.

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Аппарат прошлого поколения использует чип Snapdragon 8 Gen 2 и предлагался в конфигурациях с объёмом памяти 8 и 12 ГБ, 128 и 256 ГБ, а также 16/512 ГБ. Ещё здесь применяется специальный чип Nubia Red Core R. Размер экрана составляет 6,8 дюймов при разрешении 2480 х 1116, ёмкость батареи 6000 мАч и мощность зарядки 80 Вт. Ориентация на мобильные игры привела к тому, что камеры здесь достаточно скромные. Сзади это сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп, а также основная 50 Мп. Передняя камера находится под экраном, напоминает Gizmochina.