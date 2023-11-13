Red Magic 9 Pro от Nubia будет оснащен как минимум 12 ГБ оперативной памяти в дополнение к мощному процессору Qualcomm

Nubia - одна из немногих компаний, продолжающих выпускать игровые телефоны. Вместе с Asus, Nubia стремится привлечь внимание требовательных покупателей, желающих высокой производительности, продолжительной автономной работы и элегантного дизайна у своих устройств.

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Red Magic 9 Pro - следующая модель игрового телефона от Nubia и одна из первых, работающих на базе нового процессора Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Недавно компания из Китая объявила, что флагманское устройство Red Magic 9 Pro будет представлен официально 23 ноября.

Судя по данным с платформы бенчмарка Geekbench, Red Magic 9 Pro от Nubia будет оснащен не менее 12 ГБ оперативной памяти, в дополнение к мощному процессору Qualcomm.

Хотя можно сделать предположение о наличии большего объема памяти, еще не известно, будет ли в этот раз предусмотрен на устройстве слот для карт microSD.

По словам представителей Nubia, Red Magic 9 Pro станет самым мощным игровым телефоном на сегодняшний день. Он будет обладать более высокой производительностью, продолжительным временем автономной работы и стильным дизайном.

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Несмотря на то, что игровой телефон будет представлен в Китае, вероятно, Nubia поставит его на рынок и в другие страны в ближайшие месяцы.