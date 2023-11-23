Вы сможете приобрести эти смартфоны под названиями Poco F6

На следующей неделе на китайском рынке мобильных устройств ожидается большое оживление. Минимум четыре известных производителя собираются представить свои новые аппараты. 30 ноября состоится анонс смартфонов серии Meizu 21. 28 ноября Huawei анонсирует смартфон Enjoy 70 и планшет MatePad Pro 11 (2023). Также состоится анонс аппарата Realme GT 5 Pro на Snapdragon 8 Gen 3. Наконец, ожидаются несколько смартфонов серии Redmi K70. Xiaomi официально подтвердила, что мероприятие состоится 29 ноября в 7:00 вечера по китайскому времени.

В декабре прошлого года компания представила аппараты Redmi K60e, Redmi K60 и Redmi K60 Pro на процессорах Dimensity 8200 Ultra, Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2 соответственно. Теперь им на смену будут выпущены Redmi K70e, Redmi K70 и Redmi K70 Pro на Dimensity 8300 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3.

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Уже известен полный перечень характеристик модели K70e, но не двух остальных. Аппарат получит экран OLED размером 6,67 дюйма с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. У него будет максимум 16 ГБ памяти LPDDR5x, хранилище UFS 4.0 до 1 ТБ, батарея 5500 мАч, зарядка мощностью 90 Вт. Разрешение основной камеры с оптической стабилизацией составит 64 Мп, будет сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп. Разрешение передней камеры равно 16 Мп. Рамка аппарата сделана из пластика.

Redmi K70 и K70 Pro могут получить одинаковые экраны OLED с частотой 120 Гц и разрешением 2K. В обоих случаях должна быть камера 50 Мп OmniVision с оптической стабилизацией, рамка из металла и зарядка 120 Вт. K70 получит батарею 5000 мАч, а Pro 5120 мАч. Все три устройства будут работать на Android 14 и оболочке HyperOS.

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За пределами Китая аппараты могут выйти под именем Poco F6, пишет Gizmochina.