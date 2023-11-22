Было показано, как Redmi K70e, использующий чипсет Dimensity 8300-Ultra, работает в различных тестах производительности, таких как AnTuTu, Geekbench, 3D Mark и других.

На китайской социальной платформе Weibo появилось видео, представляющее дизайн передней панели будущего смартфона Redmi K70e. В ролике мы можем увидеть устройство в подробностях, особое внимание уделено его плоскому экрану с ультратонкими рамками и закругленными углами. Ожидается, что дизайн Redmi K70e будет схож с моделями Redmi K70 и K70 Pro, которые, как сообщается, будут выпущены наряду с K70e. К сожалению, задняя панель смартфона в видео не была представлена. В видео также показано, как производительность Redmi K70e, использующего чипсет Dimensity 8300-Ultra, проходит различные тесты, такие как AnTuTu, Geekbench, 3D Mark и другие. Ниже находится описание характеристик Redmi K70e, которые стали известны благодаря этому видео.

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Redmi K70e будет иметь 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2712 x 1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Глубина цвета составит 12 бит, а максимальная ручная яркость - 500 нит. Теоретическая пиковая яркость достигает 1200 нит. Встроенный сканер отпечатков пальцев будет размещен прямо на экране. Что касается дизайна, Redmi K70e будет иметь стеклянную заднюю панель, окруженную пластиковой рамкой. Толщина устройства составит 8,09 мм, а вес будет примерно 198 граммов. В отношении камеры, Redmi K70e оборудован 16-мегапиксельной фронтальной камерой, 64-мегапиксельной основной камерой с поддержкой оптической стабилизации изображения, 8-мегапиксельной камерой для широкоугольных снимков и 2-мегапиксельной макрокамерой. Смартфон будет работать на базе чипсета Dimensity 8300-Ultra и будет оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч. Он также будет оснащён функцией быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Redmi K70e будет доступен с объемом оперативной памяти LPDDR5x до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 до 1 ТБ. По сравнению с прошлогодней моделью Redmi K60e, разрешение экрана Redmi K70e снизилось с 2K до 1,5K, а скорость зарядки была увеличена с 67 Вт до 90 Вт.

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Предполагается, что на мировом рынке Redmi K70e будет переименован в Poco F6 5G.