Кроме того, смартфон K70E также прошел часовой тест в экстремальных играх со средней скоростью 58,86 кадров в секунду за всю сессию.

Xiaomi готовится порадовать своих поклонников новым смартфоном - Redmi K70E, который будет включать в себя ряд захватывающих функций искусственного интеллекта. Компания наконец-то подтвердила, что серия Redmi K70 будет запущена в этом месяце в Китае, вызывая волну ожидания среди любителей технологий. Одной из ключевых особенностей K70E станет процессор MediaTek Dimensity 8300-Ultra SoC, который обеспечит высокую производительность и плавную работу устройства. Это отличный выбор, учитывая, что смартфон набрал впечатляющие баллы - 1 526 328 в платформе тестирования AnTuTu V10. Это свидетельствует о его способности справиться с самыми требовательными задачами и приложениями.

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Но производительность - не единственное, на что стоит обратить внимание. Компания также поделилась информацией о том, что смартфон K70E успешно прошел часовой тест в экстремальных играх, демонстрируя впечатляющую среднюю скорость 58,86 кадров в секунду за всю сессию. Это означает, что пользователи будут наслаждаться плавной и реалистичной графикой в любимых играх. Кроме того, Xiaomi планирует расширить свое присутствие на мировом рынке, предлагая смартфон K70 под названием POCO F6. Недавно он был замечен на сингапурском сайте сертификации IMDA, что свидетельствует о скором запуске устройства. Ожидается, что Redmi K70E будет оснащен качественным OLED-дисплеем с разрешением экрана 1,5K, обеспечивая яркие и четкие изображения. А чтобы пользователи могли наслаждаться своим устройством на протяжении длительного времени, смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 5500 мА*ч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт. Это означает, что вы сможете быстро заряжать свой телефон и не беспокоиться о его разрядке в течение дня.