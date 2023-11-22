В Chrome Web Store появились новые категории расширений и улучшена панель поиска

У Google есть не только магазин приложений на Android, но и магазин расширений для браузера Chrome на компьютерах. На протяжении длительного времени его внешний вид оставался неизменным. В августе компания объявила о грядущем обновлении дизайна и теперь предлагает ознакомиться с ограниченной предварительной версией.

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В блоге Google появилась запись о доступности обновлённого дизайна магазина всем пользователям. За основу взят интерфейс Google Material You, благодаря чему магазин расширений имеет современный внешний вид в стиле остальной экосистемы Google. Производитель обещает свежие цветовые палитры, обновлённый интерфейс карточек и повышенную читабельность иконок.

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Поиск теперь находится в правом верхнем углу экрана. Доступны фильтры по избранным расширением и темам. Наверху страницы показываются продвигаемое расширения и есть раздел рекомендаций. Ещё можно увидеть тщательно составленные коллекции, а также новые категории вроде расширений на основе ИИ, расширений для онлайн-магазинов и расширений на основе скачанных пользователем в браузере Chrome файлов. Сам браузер недавно получил аналогичное обновление интерфейса, пишет Androidcentral.