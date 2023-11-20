Но пока это коснётся только 1 % пользователей.

Компания Google собирается отказаться от использования сторонних файлов cookie в своём браузере Chrome — по этому поводу было выпущено официальное сообщение со ссылкой на ключевой пункт инициативы Privacy Sandbox. Сообщается, что данное нововведение будет реализовываться в поэтапном режиме и должно затронуть поначалу около 1 % пользователей программы.

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Файлы cookie, о принятии которых у вас спрашивает любой нагруженный сайт при первом посещении, предназначены для отслеживания пользовательской активности, включая анализ поведения на разных сайтах. Данная программная надстройка помогает рекламодателям предоставлять пользователю более тонко настроенную рекламу, учитывая интересы и запросы пользователя.

Google ранее приняла решение отказаться от использования сторонних файлов cookie, необходимых для корректной работы большого количества сервисов и функций на сайтах. Предполагается, что подобное решение должно оказать неоценимую помощь в сокращении уровня отслеживания пользователей на веб-сайтах с сохранением свободного доступа к различным онлайн-сервисам.

Сперва Google протестирует отказ от файлов cookie приблизительно на 1 % пользователей: будет оцениваться работа веб-ресурсов с последующим выявлением проблем по части совместимости. Google обещает, что по ходу переходного тестового периода предоставит временные решения и средства пользовательского контроля для управления исключениями для каждого домена верхнего уровня в Chrome.

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После отказа от сторонних файлов cookie рекламодателям навяжут использование API-интерфейсов Privacy Sandbox. Они должны позволить ограничить передачу пользовательских данных сторонним компаниям — по крайней мере, так было заявлено. Уже сейчас в браузера Mozilla Firefox и Apple Safari реализована блокировка сторонних файлов cookie.