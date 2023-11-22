Недавно обнаружено, что YouTube работает медленнее в браузерах Firefox и Edge по сравнению с Chrome. Это не первый случай, когда Google подозревается в намеренном влиянии на производительность своих сервисов в пользу собственного браузера, что вызывает обеспокоенность в интернет-сообществе

Недавнее открытие пользователей Reddit привлекло внимание к потенциальной проблеме в производительности YouTube на браузерах, отличных от Chrome. Один из пользователей продемонстрировал, что при использовании YouTube в Firefox видео загружается с задержкой в пять секунд. Однако эта задержка исчезает, если Firefox маскируется под Chrome с помощью изменения пользовательского агента.

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YouTube, в своем заявлении, переданном через Android Authority, связал возможные задержки с использованием блокировщиков рекламы, но не уточнил, связаны ли эти задержки с различиями в производительности между браузерами.

Подобные задержки были также отмечены пользователями в браузере Microsoft Edge. Это вызывает подозрения относительно того, может ли Google преднамеренно настраивать YouTube таким образом, чтобы он работал лучше в Chrome.

В прошлом YouTube уже сталкивался с аналогичными проблемами. Примерно пять лет назад после внедрения дизайна Polymer сайт стал работать значительно быстрее в Chrome, чем в Firefox или Edge.

Бывшие сотрудники Mozilla и Microsoft Edge ранее высказывались о возможном намеренном влиянии Google на производительность своих сервисов в других браузерах. Джонатан Найтингейл из Mozilla заметил, что отношения между Google и Firefox ухудшились, когда Google стал более амбициозно стремиться к увеличению доли рынка браузеров.

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По его словам, это сказалось не только на YouTube, но и на других популярных сервисах Google, включая Gmail и Google Docs. Аналогичные наблюдения были сделаны и разработчиком Microsoft Edge, который утверждал, что Google вносил изменения на свои сайты, ломая работу других браузеров.