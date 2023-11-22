Крупные Android-устройства будут больше напоминать персональные компьютеры

В сервисе Google Диск будет ряд усовершенствований для тех, кто владеет не только смартфонами на Android, но и устройствами большего размера. Дизайн облачного хранилища Google на планшетах и складных устройствах под управлением Android должен больше напоминать дизайн на компьютерах. Вносится изменения в иерархию папок над списком документов, чтобы было понятнее, куда пользователь переходит внутри приложения. Также отсюда будет проще вернуться на главную страницу сервиса.

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Появится столбец с данными файлов, где показывается их размер и дата изменения. Будет отображаться и автор изменений.

В сервисе будет применяться дизайн Google Material 3, уже добравшийся до многих приложений Google. Организации и другие пользователи Workspace уже начали получать эти изменения. Это же относится и к персональным аккаунтам Google.

Это второе значительное обновление Google Диска за неделю. Ранее патч внёс изменения в редактирование файлов в документах, таблицах и слайдах. В документах появился переключатель режимов. Появилась постоянная панель редактирования, в таблицах ячейка теперь выделяется при открытии приложения.

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Изменение дизайна в Google Диск стартовало ещё в марте. Навигационную панель перенесли снизу в левую сторону. Над панелью появилась плавающая кнопка действия, как на компьютерах, пишет Androidcentral.