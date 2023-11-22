Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Интерфейс Google Диск на планшетах и складных устройствах станет похож на компьютерный
Крупные Android-устройства будут больше напоминать персональные компьютеры

реклама

В сервисе Google Диск будет ряд усовершенствований для тех, кто владеет не только смартфонами на Android, но и устройствами большего размера. Дизайн облачного хранилища Google на планшетах и складных устройствах под управлением Android должен больше напоминать дизайн на компьютерах. Вносится изменения в иерархию папок над списком документов, чтобы было понятнее, куда пользователь переходит внутри приложения. Также отсюда будет проще вернуться на главную страницу сервиса.

реклама

Появится столбец с данными файлов, где показывается их размер и дата изменения. Будет отображаться и автор изменений.

В сервисе будет применяться дизайн Google Material 3, уже добравшийся до многих приложений Google. Организации и другие пользователи Workspace уже начали получать эти изменения. Это же относится и к персональным аккаунтам Google.

Это второе значительное обновление Google Диска за неделю. Ранее патч внёс изменения в редактирование файлов в документах, таблицах и слайдах. В документах появился переключатель режимов. Появилась постоянная панель редактирования, в таблицах ячейка теперь выделяется при открытии приложения.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Изменение дизайна в Google Диск стартовало ещё в марте. Навигационную панель перенесли снизу в левую сторону. Над панелью появилась плавающая кнопка действия, как на компьютерах, пишет Androidcentral.

#google диск
Источник: androidcentral.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google Диск прекратит поддержку Windows 8, 8.1, Server 2012 и 32-разрядных систем
Бесплатно увеличиваем объем свободной памяти в телефоне
Резервные копии WhatsApp на Android начнут занимать место на Google Диск
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
38
Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
4
У РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать их в составе роя дронов
7
Иранские инженеры создали зенитный комплекс Mehran, способный сбивать американские истребители F-35
11
РСЗО "Торнадо-С" стремительно догоняет "Искандер" по мощности заряда и дальности запуска
+
Инсайдер: Из игры GTA 6 была вырезана основная функция
4
Актер «Ходячих мертвецов» наконец-то получил главную роль в фильме о Человеке-пауке
1
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
2
Российская ракета РВВ-МД2 впечатлила экспертов – США смогут выпустить аналог только через 10 лет
3
Высокие цены нефти и газа угнетают нефтехимическую отрасль Европы и на подходе жилищный кризис
1
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
7
В России решено блокировать иностранные почтовые сервисы – опубликован список первых шести сайтов
16
ФАС поручили разобраться с резким ростом цен на куриные яйца
5
«Ланцеты» стали ещё опаснее – чем ВСУ грозит появление в СВО модифицированных дронов-камикадзе
+
GeForce RTX 4070 SUPER не заменит базовую модель, обе будут сосуществовать на рынке
+
107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
+
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
19
Samsung зарегистрировала названия своих складных телефонов на 2024 и 2025 годы
+
Предрелизные образцы Core i3-14100 появились в продаже в Китае
2
Избранный президент Аргентины выступает против вступления страны в БРИКС
4

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
37
S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали топить советские подводные лодки
1
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
25
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
11
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
5
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
58
7 мифов об электромобилях и реальность
13
Канберра обвинила ВМС Китая в гидроакустической атаке против австралийских водолазов
1
МО РФ показало редкие кадры ночной работы Ка-52М "Аллигатор" - выстрелом ПТУР уничтожен танк ВСУ
+

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
12:59
Менее известный инцидент это штаб КЧФ что в Севастополе
Минобороны РФ: средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом
ЧAТO-БOT
12:58
Военкоматы Львова продолжают славную украинскую традицию по отлову пушечного мяса для отправки на фронт. Бравая пятерка в военной форме силой упаковала горожанина в машину, отшвырнув его жену в сторон...
Украинский военком про мобилизацию: Элита ушла и не вернулась, остались только генетические рабы
Truth Sееker
12:56
А лайк сам по себе был? В материалах дела так и указано, что за лайк на картинке с украинским флагом, якобы это является дискредитацией армии. Зачем придумывать конспирологию? "поставила «лайк» к фот...
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
valerij zviozdkin
12:56
Думаю Илон доберётся до геосинхронной,потому что 40000 км ну очень выгодная высота на тысячи,если не миллионы лет.Вы тоже могли бы попробовать,ведь 2040 год и Росийская станция уже на дне Тихого,да к...
SpaceX снова попытается запустить ракету Starship на орбиту
Иван Горыныч
12:56
Пухлешу на всех положить
Северная Корея может первой применить ядерное оружие, потому что политика США неустойчива
Иван Горыныч
12:54
Провал, это когда просрать Ростов за два дня или Бахмут за 8 месяцев???😂😂😂
Минобороны РФ: средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом
ЧAТO-БOT
12:51
И за что тогда 10 лет назад скакал майдаун?
Украинский военком про мобилизацию: Элита ушла и не вернулась, остались только генетические рабы
Иван Горыныч
12:51
Нам бы да их проблемы 🤣
Bloomberg: в план обязательств ЕС перед Украиной входят поставки и обучение ВСУ
Иван Горыныч
12:50
Невозможно победить страну за сутки сдавшей Ростов.
Die Welt: Зеленский сам посеял сомнения в возможности победы ВСУ
Shatun29
12:48
Я выше ровно об этом и написал, но некоторым бестолку показывать пальцем в небо, один хрен будут смотреть на палец.
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем