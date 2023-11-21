Просмотр уведомлений при длительном нажатии на иконку приложений убрали из Android 14

Компания Google в системе Android 14 убрала функциональность, когда продолжительное нажатие на иконку приложения на домашнем экране позволяло посмотреть уведомление из него. Также таким способом раньше можно было смахнуть уведомление. Это было удобно, если уведомлений было слишком много и они переполняли панель уведомлений.

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В Android 14 при продолжительным нажатии на иконку показываются ярлыки приложений, информация о приложении, виджеты. Это изменение было внесено ещё летом в бета-версии Android 14. Очевидно, что в компании принимали решение на основе статистики использования этой функциональности. Скорее всего большинство пользователей не знали об этой возможности и работали исключительно с панелью уведомлений наверху экрана, пишет 9to5google.