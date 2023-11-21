DOS_Deck приносит игры давних лет с современными удобствами доступа в интернет

Классические видеоигры в последние годы превращаются во всё более крупный бизнес. Разработчики стараются монетизировать ностальгию геймеров и современные консоли всё чаще имеют обратную совместимость. Магазины вроде GOG увеличивают продажи старых видеоигр, созданных ещё в командной строке MS-DOS.

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Подобные игры остались в прошлом в 1995 году с появлением Windows 95.Однако, они сохраняют работоспособность и сейчас. Интернет-архив содержит сотни игр под MS-DOS. Новый сайт под названием DOS_deck собирается сделать эти игры как никогда прежде доступными на современных устройствах.

DOS_deck может работать на консоли Steam Deck и на устройствах под управлением систем macOS, Linux и Windows в браузере. На сайте представлены такие популярные игры, как Doom, Wolfenstein 3D, Syndicate, Jazz Jackrabbit, Heretic, Commander Keen и другие.

Разработчик Мартин Кул предлагает функциональные возможности вроде мгновенного запуска игр, поддержки игровых контроллеров, автоматического сохранения, виртуальной клавиатуры. Интерфейс сайта даёт простой доступ к элементам управления и полноэкранному режиму. Имеется страница «Избранное» для любимых игр.

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DOS_deck поддерживает эмуляцию JS-DOS, позволяя применять контроллер вместо привычной клавиатуры. Сейчас на сайте предлагается только 14 игр в виде условно-бесплатных версий, бесплатных, демонстрационных версий платных игр. Разработчики собираются расширять количество доступных игр и позволить пользователям загружать собственные, пишет Techspot.