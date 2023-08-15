Разработчик пытался связаться с компанией Sony, но они не захотели с ним общаться. Поэтому он выложил портированную версию в общий доступ.

На сегодняшний день Sony входит в тройку лидеров в области консольных игр, но в 1995 году, когда она выпустила оригинальную консоль PlayStation, она была новичком. Эта приставка на много лет опередила Sega Genesis и Super Nintendo, боровшиеся за первенство в начале 1990-х годов. Такие игры, как Wipeout, использовали всю мощь новой консоли для получения впечатлений, которые раньше можно было ощутить только в игровых автоматах. Несмотря на значимость этой игры, сегодня вы не можете купить ее легально. Поэтому один разработчик создал веб-версию игры, наплевав на права компании Sony.

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Оригинальная консоль PlayStation изменила внешний вид магазинов, когда вышла с оптическими дисками в качестве носителя игр. Nintendo все еще использовала картриджи и ничего не меняла в течение нескольких поколений, но диски PlayStation предоставляли достаточно места для хранения большого количества игр и высококачественного звука. Эти возможности были отлично использованы в игре Wipeout, одной из первых игр PS1. Это была революция среди игровых приставок в 1995 году, но в настоящее время игра заброшена. Даже с новыми функциями потоковой передачи ретро-игр Sony в PS Plus нет официального способа поиграть в Wipeout на современном оборудовании.

Если «юридическая» составляющая не вызывает беспокойства, теперь есть способ запустит классическуб игру на вашем браузере. В 2022 году произошла утечка исходного кода игры, этим воспользовался Доминик Шаблевски и портировал Wipeout в веб-браузер. Просто зайдите на страницу, которую создал Шаблевски, и вы сможете загрузить полную версию игры размером 144 Мб. В качестве альтернативы имеется «минимальная» версия размером 11 МБ, которая не имеет вступительного видео и музыки. Элементы управления немного неуклюжи, но это та же самая антигравитационная гонка, которая поражала геймеров почти 30 лет назад.

Доминик Шаблевски сообщил о портированной игре на своей страничке в Твиттере.

Возродить эту культовую игру из мертвых было непросто. Шаблевски объясняет, что исходный код был беспорядочным, но не потому, что программисты компании Sony плохо поработали — проблема заключалась во всех последующих портах Wipeout. По словам Шаблевски, выпуски DOS, Windows 95 и ATI Rage Edition «случайно накладывались» друг на друга каждый раз, когда приходила новая команда разработчиков. Тем не менее, в конце концов ему удалось собрать воедино оригинальную игру с разблокированной частотой кадров.

Шаблевски утверждает, что пытался связаться с Sony по поводу воскрешения Wipeout из мертвых, но никто так и не ответил. «Либо оставьте все как есть, либо закройте эту тему и займитесь настоящим ремастером», — говорит он Sony в своем блоге, анонсирующем версию для браузера WebGL. Это самый простой и быстрый способ сыграть в классическую игру, но, возможно, не самый лучший. Шаблевски рекомендует другие проекты, такие как Wipeout Phantom Edition, а не свой собственный. Однако он требует гораздо больше усилий, чем щелчок по ссылке.