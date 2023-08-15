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На сегодняшний день Sony входит в тройку лидеров в области консольных игр, но в 1995 году, когда она выпустила оригинальную консоль PlayStation, она была новичком. Эта приставка на много лет опередила Sega Genesis и Super Nintendo, боровшиеся за первенство в начале 1990-х годов. Такие игры, как Wipeout, использовали всю мощь новой консоли для получения впечатлений, которые раньше можно было ощутить только в игровых автоматах. Несмотря на значимость этой игры, сегодня вы не можете купить ее легально. Поэтому один разработчик создал веб-версию игры, наплевав на права компании Sony.
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Оригинальная консоль PlayStation изменила внешний вид магазинов, когда вышла с оптическими дисками в качестве носителя игр. Nintendo все еще использовала картриджи и ничего не меняла в течение нескольких поколений, но диски PlayStation предоставляли достаточно места для хранения большого количества игр и высококачественного звука. Эти возможности были отлично использованы в игре Wipeout, одной из первых игр PS1. Это была революция среди игровых приставок в 1995 году, но в настоящее время игра заброшена. Даже с новыми функциями потоковой передачи ретро-игр Sony в PS Plus нет официального способа поиграть в Wipeout на современном оборудовании.
Если «юридическая» составляющая не вызывает беспокойства, теперь есть способ запустит классическуб игру на вашем браузере. В 2022 году произошла утечка исходного кода игры, этим воспользовался Доминик Шаблевски и портировал Wipeout в веб-браузер. Просто зайдите на страницу, которую создал Шаблевски, и вы сможете загрузить полную версию игры размером 144 Мб. В качестве альтернативы имеется «минимальная» версия размером 11 МБ, которая не имеет вступительного видео и музыки. Элементы управления немного неуклюжи, но это та же самая антигравитационная гонка, которая поражала геймеров почти 30 лет назад.
Возродить эту культовую игру из мертвых было непросто. Шаблевски объясняет, что исходный код был беспорядочным, но не потому, что программисты компании Sony плохо поработали — проблема заключалась во всех последующих портах Wipeout. По словам Шаблевски, выпуски DOS, Windows 95 и ATI Rage Edition «случайно накладывались» друг на друга каждый раз, когда приходила новая команда разработчиков. Тем не менее, в конце концов ему удалось собрать воедино оригинальную игру с разблокированной частотой кадров.
Шаблевски утверждает, что пытался связаться с Sony по поводу воскрешения Wipeout из мертвых, но никто так и не ответил. «Либо оставьте все как есть, либо закройте эту тему и займитесь настоящим ремастером», — говорит он Sony в своем блоге, анонсирующем версию для браузера WebGL. Это самый простой и быстрый способ сыграть в классическую игру, но, возможно, не самый лучший. Шаблевски рекомендует другие проекты, такие как Wipeout Phantom Edition, а не свой собственный. Однако он требует гораздо больше усилий, чем щелчок по ссылке.